«التموين» تكشف أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار اللحوم والدواجن الجديدة في معارض «أهلا رمضان»، والتي تنطلق الشهر الجاري في كل المحافظات، بواقع 3 معارض رئيسية في 3 مدن بكل محافظة على الأقل.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية لتوفير السلع، من بينها اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة والطازجة.

أسعار اللحوم والدواجن في معرض اهلا رمضان

وتطرح الوزارة شنطة أهلا رمضان لتبدأ من 6 إلى 10 أصناف، تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500، للراغبين في الشراء.

وأكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

أشار التقرير إلى أن أسعار اللحوم ستبدأ من 280 جنيهًا للكيلو الجاموسي والبقري، ويبدأ من 300 جنيه للحم الضأن، أما اللحوم المجمدة والمبردة فتبدأ 230 جنيهًا للكيلو، أما الدواجن فيباع الكيلو بـ110 جنيهات للمحلي والمستورد.

السكر في معرض أهلا رمضان

أشارت الوزارة إلى طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كذلك طرح 17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة و500 طن فول معبأ.