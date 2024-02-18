أسعار الألبان والأجبان في معارض أهلا رمضان بالمنوفية.. تخفيضات تصل لـ30%

انطلقت معارض أهلا رمضان في جميع مراكز محافظة المنوفية منذ أيام قليلة، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية الأساسية.

تخفيضات في معارض أهلا رمضان

وقال المحاسب أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية عليها تخفيضات تتراوح بين 15 و30%، مما يجعل الإقبال متزايدا على معارض أهلا رمضان لشراء احتياجات الشهر الكريم بأسعار مخفضة.

أسعار الألبان والأجبان في معارض أهلا رمضان

وقال حمادة عمارة، أحد البائعين المشاركين في المبادرة، إن أسعار الألبان والأجبان في معارض أهلا رمضان تشهد تخفيضات مقارنة بالمحال الأخرى، لذا يحرص المواطنون على الاستفادة من العروض خلال هذه الأيام.

وذكر «عمارة» أن أسعار الأجبان والألبان سجلت الآتي:

علبة جبنة «ثُمن كيلو» 10 جنيهات، والكيلو بـ70 جنيها.

جبنة فيتا دومتي 120 جنيها للكيلو.

جبنة تلاجة ملح خفيف 120 جنيها.

جبنة برميلي قديمة 140 جنيها.

جبنة شيدر 110 جنيهات للكيلو.

جبنة كيري 120 جنيها.

جبنة رومي قديم 250 جنيها.

جبنة رومي وسط 240 جنيها.

جبنة الكافيار 250 جنيها.

أكياس نصف كيلو لبن من 17 إلى 21 جنيها.

علبة لبن لتر من 34 إلى 38 جنيها.