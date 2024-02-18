أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في 18 محافظة .. تخفيضات تصل إلى 40%

يطرح آلاف المواطنين سؤالًا حول أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في 18 محافظة، بعد افتتاحها لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، مما زاد الإقبال عليها، فيما أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات أماكن كل فروع ومعارض أهلا رمضان 2024 التي اُفتتحت بالفعل، أو المستهدف افتتاحها خلال الفترة المقبلة، ليتمكن الجميع من الوصول إليها بسهولة ويسر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في 18 محافظة لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 40%.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024

وأُعلنت أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات قائمة الأسعار لكافة السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان، خصوصًا الزيت، والأرز، والمكرونة، والسمنة، والشاي، وغيرها من السلع، إذ يبدأ سعر الزيت من 45 جنيهًا.

أماكن معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

وأعلنت مديرية التموين، إنّه من المقرر فتح أماكن معارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن تضم المحافظة 12 فرعًا كالآتي:

معرض أهلا رمضان داخل المول التجاري في محطة مصر.

معرض أهلا رمضان داخل مجمع وخدان بالمنشية.

معرض أهلا رمضان في الأزاريطة.

معرض أهلا رمضان في مجمع سيدي مسعود في العامرية.

معرض أهلا رمضان في منطقة أبو العباس بالجمرك.

معرض أهلا رمضان داخل مجمع علي القطا في جليم.

معرض أهلا رمضان في مجمع الحرية على طريق جناكليس.

معرض أهلا رمضان في مجمع كمال الجويلي بمنطقة رشدي.

معرض أهلا رمضان في مجمع السويف بحي المنتزه.

معرض أهلا رمضان داخل مجمع أبو طالب بأبو قير.

معرض أهلا رمضان في ميدان محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر.

معرض أهلا رمضان بجوار ديوان عام محافظة الإسكندرية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 فيصل

وافتتحت وزارة التموين، فرعًا جديدًا بمنطقة الطالبية ضمن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 فيصل لتضم المنطقة فروع بجوار الجامع الأصفر في الهرم بكفر المنفى، وأمام المدرسة بشارع الصفا والمروة، وبجوار الدائري بشارع سليم، وفي الطالبية.

معرض أهلا رمضان 2024 مدينة نصر

ويعد معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض أحد أهم الفروع التي يقصدها آلاف الأسر ضمن فروع معارض أهلا رمضان 2024 بمدينة نصر، لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والياميش استعدادًا لاستقبال شهر الصوم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في 18 محافظة

ونشرت «الوطن» قائمة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في 18 محافظة وعناوينهم بالتفصيل، إذ يمكن الإطلاع عليهم من خلال الضغط «هنا».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 الجيزة

وفيما يخص أماكن معارض أهلا رمضان 2024 الجيزة فإنّها تنتشر في شوارع البوهي، والميرة، وطلعت حرب، و4 منافذ في الورّاق، وداخل 11 مجمعًا استهلاكيًا بحي العجوزة، و3 منافذ بحي الهرم، ومنفذين في بولاق الدكرور، و3 منافذ في منشأة القناطر، و5 منافذ في الواحات البحرية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 القاهرة

ويبلغ عدد فروع أهلا رمضان بمحافظة القاهرة 12 فرعًا، إذ تقع أماكن معارض أهلا رمضان 2024 القاهرة في مصر القديمة بأثر النبي، وميدان الباشا، ومنطقة المنيل، بالإضافة إلى حي البساتين، وشارع حسن المأمون وأرض المعارض بمدينة نصر، وفي المعصرة والتبين، بالإضافة إلى الزهراء والعرب وميدان الحرية بالمعادي، وشارع 9 في منطقة المقطم.