للمرة الثانية مع نيللي كريم.. ريتال ظاظا من «فاتن أمل حربي» لـ«فراولة»

بعد النجاح الكبير الذي حققته الطفلة ريتال ظاظا، من خلال دورها في مسلسل فاتن أمل حربي الذي عُرض في رمضان 2022، مع الفنانة نيللي كريم، تعود مجددا للمشاركة معها في مسلسل «فراولة» الذي يُعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة.

شاركت الطفلة «ريتال» صورًا من كواليس المسلسل عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مدونة عليها: «رمضان 2024 مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم وصدقي صخر، دعواتكم».

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على «ريتال» فور إخبارها بالمشاركة في المسلسل، بعد ترشيحها من قبل الفنانة نيللي كريم: «طبعا لما عرفت أنها هتشارك في المسلسل كانت مبسوطة جدا وكانت بترشيح من الأستاذة نيللي»، وفقا لما ذكره والدها محمد ظاظا، في حديثها لـ«الوطن».

تجسد «ريتال» دور ابنة الفنان صدقى صخر الذي يؤدي شخصية طبيب نفسي في أحداث المسلسل: «ريتال هتكون بنت الفنان صدقي صخر واللي اتصورت معاه ده هيكون جدها»، بحسب حديثه، مشيرا إلى أنها بالفعل بدأت في تصوير 3 أيام في المسلسل وما زال التصوير مستمرا.

استطاعت الطفلة «ريتال» منذ ظهورها في مسلسل «فاتن أمل حربي» أن تخطف قلوب الجماهير من خلال تجسيدها دور «يارا» الابنة الكبرى للفنانة نيللي كريم في المسلسل الذي كانت تدور أحداثه حول «فاتن» التي تظن إثر طلاقها من «سيف» لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون الأحوال الشخصية، والذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، إيمان السيد، تقى حسام، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد الدسوقي.