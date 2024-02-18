هل انفصل أمير عيد وليلي الفاروق؟.. صورة تشعل مواقع السوشيال ميديا

ما زلت أنباء انفصال الفنان أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكلية ليلي الفاروق، تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت مجموعة صور لها مع شاب من خارج الوسط الفني.

حقيقة انفصال أمير عيد وليلي الفاروق

وزعم البعض أن أمير عيد قد ألغي متابعة ليلي الفاروق، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتؤكد الأخيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن كل ما يتداول عار تماما من الصحة، وأنهم يتابعون بعضهم ولم يلغي أحدا منهم المتابعة للأخر، مطالبة الجميع التحري قبل نشر الأخبار، كونها من الممكن أن تؤثر بالسلب على أصحابها.

هل دخلت ليلي الفاروق في قصة حب جديدة

وكشفت ليلي الفاروق، عن طبيعة علاقتها بالشاب الذي التقطت معه عدة صور، ونشرتها عبر خاصية «الاستوري» عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي كانت السبب في نشر الشائعة، إذ قالت : «دا أعز أصدقائي وأصغر مني بـ12 سنة».