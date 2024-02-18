قصة حب من الطفولة.. معلومات عن ليلى الفاروق زوجة أمير عيد

بين يوم وليلة تصدر الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق مواقع التواصل الاجتماعي، وامتلأت الصفحات بشائعة انفصالهما وقيام «ليلى» بإلغاء متابعة زوجها على موقع «إنستجرام»، وجرى تناول الشائعة على نطاق واسع خاصة بعد نشر الزوجة صورة لها رفقة أحد أصدقائها، وهو ما دفعها إلى الخروج عن صمتها ونفي تلك الأنباء.

تفاصيل قصة الثنائي المنتشرة على السوشيال ميديا، ومن هي ليلى الفاروق؟ وما الحقيقة وراء انفصالها بعد قصة حب جمعتها مع المطرب والملحن أمير عيد.. تفاصيل كثيرة تستعرضها الوطن في هذا التقرير.

لتكذيب تلك الأنباء، نشرت ليلى الفاروق صورة لها برفقة أصدقائها عبر ستوري على «إنستجرام»، معلقة: «أنا أصحابي الولاد زي إخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي»، في إشارة إلى نفي الأنباء التي جرى تداولها بأنها على علاقة بشخص من خارج الوسط الفني، حيث أكدت في تصريح «الوطن» أن ذلك الشخص صديقها وهي تكبره بـ12 عامًا.

معلومات عن ليلى زوجة أمير عيد

وتستعرض «الوطن» معلومات عن ليلى زوجة أمير عيد، بحسب الموقع الرسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»، على النحو التالي:

- زوجة المطرب والموسيقي أمير عيد ليلى الفاروق.

- ولدت عام 1983 في القاهرة بمصر.

- التحقت بقسم الرسم الزيتي بكلية الفنون الجميلة.

- تخرجت في عام 2006، وعملت فنانة تشكيلية.

- منذ طفولتها تربطها هي وزوجها أمير عيد علاقة حب توجت بالزواج.

- عارضة أزياء لبعض شركات الموضة.

قصة زواجهما

وفي لقاء تليفزيوني سابق، كشف أمير عيد عن تفاصيل زواجه بليلى فاروق التي لحن لها أغنية خصيصًا لها في عيد ميلادها، قائلا: «تزوجت في ظروف صعبة، مكانش معايا أي فلوس، مكنتش عارف إزاي هشتري شقة أو شبكة، لكن الحمد لله أتجوزنا وأخويا ساعدني، هي حب طفولتي وكان لازم أحاول عشانها، ولازم كل شخص بيحب حد يحاول عشانه».