ليلى الفاروق تحسم جدل انفصالها عن أمير عيد.. خاص

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بانفصال أمير عيد عن زوجته ليلى الفاروق، ودخول الأخيرة في قصة حب جديدة مع شاب من خارج الوسط الفني.

حقيقة انفصال أمير عيد وزوجته

من جانبها، قالت ليلى الفاروق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما يشاع حول انفصالها عن زوجها أمير عيد عار تماما من الصحة، وأنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات المغرضة.

وعن انتشار صور لها مع شاب من خارج الوسط الفني، قالت ليلى الفاروق: «دا أعز أصدقائي وأصغر مني بـ12 سنة».