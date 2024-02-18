رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل مليحة

طرحت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل «مليحة»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل على إحدى قنوات الشركة، والمكون من 15 حلقة.

بوستر مسلسل مليحة

وظهر على الوستر الفنان دياب، وميرفت أمين، والفنان أمير المصري، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، والفنان على الطيب.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضى الحزين؟