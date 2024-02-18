«العربي الناصري»: مصر تؤمن بضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للشرعية الدولية، هو صرخة في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأضاف «أبو العلا» رئيس الحزب الناصري في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر بذلت قصارى جهدها لتقديم المساعدة للأشقاء في فلسطين، لكن استمرار إسرائيل في قتل ودمار أهل غزة يفرض اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم.

تهجير الفلسطينيين

وأوضح أبو العلا، أن حدود مصر وأمنها القومي خط أحمر للكل، وأن فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء أمر مستبعد تماماً من جهة القيادة المصرية.

وعن موقف مصر من محكمة العدل الدولية، قال: مصر تؤمن بضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لكن محكمة العدل الدولية لم تكن منصفة في قرارها الأخير، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأدلة القاطعة التي قدمتها جنوب إفريقيا على جرائم إسرائيل.

وأشار إلى أن مصر تصنع خطاً أحمر جديداً على الحدود مع إسرائيل، وأنها لن تتوقف عن المطالبة بوجود دولة فلسطينية حقيقية على حدود عام 1967، مع تعمير غزة وحياة كريمة وعادلة للفلسطينيين على أرضهم.