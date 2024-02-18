أستاذ علوم سياسية: دور مصر الأكبر تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الدور المصري لا مجال للمزايدة عليه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر الأكبر تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة والجهد المصري جاء على كافة الأصعدة على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني، كما أن مصر داعم لفلسطين في إدخال المساعدات.

إصرار مصري على عدم تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك إصرارا مصريا على عدم تصفية القضية الفلسطينية وهو الذي حال دون تنفيذ المخططات الإسرائيلية للسطو على أراضي عربية، مؤكدًا أن المذكرة التي تتقدم بها مصر لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية هي أحدث إجراءات الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

مصر لا يمكن أن تشترك في تهجير الفلسطينيين

وأشار إلى أن هذه المذكرة التي تتقدم بها مصر سوف تستعرض كل الانتهاكات والتجاوزات التي مارستها الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرتها على الأراضي العربية في 1967، مشددًا على أن هذه المذكرة تؤكد أن مصر لا يمكن أن تشترك في تهجير الفلسطينيين من أرضهم وهذه ادعاءات تروجها آلة الإعلام الإسرائيلي المكذوب.

مصر سوف تظل داعمة للقضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر سوف تظل داعمة للقضية الفلسطينية بكل الآليات، موضحًا أن المذكرة التي ستقدمها مصر للعدل الدولية ستتضمن صور الإبادة والأدلة التي تثبت ذلك على مستوى سنوات من استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين منذ سنوات طويلة.