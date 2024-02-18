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عمر كمال يطرح أغنية الساحر على اليوتيوب

كتب:

أميرة عزالدين
08:44 م | الأحد 18 فبراير 2024
عمر كمال

عمر كمال

طرح المطرب عمر كمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة «الساحر» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومن المقرر عرضها على عدد من المنصات الموسيقية المختلفة والقنوات الفضائية.

تفاصيل أغنية الساحر

أغنية الساحر لـ عمر كمال من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

كلمات الأغنية

وتقول بعض كلمات أغنية الساحر:

ينفع يا ساحر تجبلي صاحبراجل ومش غداركل اللي مني باعونيشوفلي يا عم أي حوارملقتش في اللي معايا أصل وكلو سابني وطارأرجوك ساعدني وشوفلي حل أنا شفت ذل مرارذئاب مش  صحاب دول دول بشر شياطينوعايش مش مخون وسط ناس تعابين.

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بقلم أميرة عزالدين