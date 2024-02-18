«Watch it» تروج لبوسترات أبطال مسلسل «مسار إجباري»

روجت منصة Watch it، لمسلسل مسار إجباري، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بوسترات مسلسل مسار إجباري

ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوسترات الفردية لأبطاله، بالتزامن مع استئناف تصويره والذي يجمع النجمين أحمد داش وعصام عمر لأول مرة.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل مسار اجباري، في إطار اجتماعي تشويقي «لايت»، حول شابان في مقتبل العمر يدعون حسن وحسين، وتقودهما الصدفة لاكتشاف سر خطير يتعلق بحياتهما، لتُكشف بعد ذلك العديد من المفاجآت، والتي كشف عنه البوستر الرسمي للمسلسل تحت عنوان «أخين شايلين ذنب مش ذنبهم والمسار إجباري».

المسلسل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، رشدي الشامي، محسن منصور، وآخرين من تأليف أمين جمال، واخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.