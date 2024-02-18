رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة في شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
12:03 م | الأحد 18 فبراير 2024
أمطار خفيفة بشمال سيناء

أمطار خفيفة بشمال سيناء

تساقطت أمطار خفيفة على عدد من المناطق في محافظة شمال سيناء، منذ قليل، دون تأثير على حركة المواطنين.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، إن الأمطار التي تساقطت كانت خفيفة ولمدة نصف ساعة، وغير مؤثرة.

غرفة الأزمات والمتابعة لم تتلق شكاوى

وأضاف مجلس المدينة، أن الأمطار لم تكون بركا مائية في الأماكن التي سقطت بها، وأن غرفة الأزمات والمتابعة راقبت جميع المناطق، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات.

بدوره، أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن الأمطار سقطت على غالبية المناطق بشكل خفيف، فيما تتكاثر غيوم بسماء المنطقة، وتوقعات بتساقط أمطار أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 15 درجة مئوية صباح اليوم، لتعاود الارتفاع الى 17 درجة، متوقعا أن تنخفض إلى أقل من 15 درجة مئوية خلال أوقات المساء، لهبوب رياح باردة على المناطق الساحلية.

وقال صالح أبو هولي، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن أمطارا خفيفة تساقطت اليوم، ولم تكن مؤثرة، ولم تؤدي إلى تكوين برك في ميدان الشيخ زويد وشارع سوق الثلاثاء والشوارع المحيطة.

اقرأ المزيد:

ميناء العريش يستقبل سفينة إماراتية تحمل مساعدات لأهالي غزة

إزالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين العريش

العريش تواجه الطقس السيئ بغرفة عمليات وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

حالة الطقس في شمال سيناء.. أمطار ورياح شديدة وانخفاض درجة الحرارة

أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شمال سيناء

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في 20 مدينة ومحافظة اليوم

«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار في 3 محافظات رغم ارتفاع درجات الحرارة

سقوط أمطار غزيرة يصاحبها امطار وبرق ورعد بمدن البحر الأحمر
بقلم حسين إبراهيم