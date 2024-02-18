انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة في شمال سيناء

تساقطت أمطار خفيفة على عدد من المناطق في محافظة شمال سيناء، منذ قليل، دون تأثير على حركة المواطنين.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، إن الأمطار التي تساقطت كانت خفيفة ولمدة نصف ساعة، وغير مؤثرة.

غرفة الأزمات والمتابعة لم تتلق شكاوى

وأضاف مجلس المدينة، أن الأمطار لم تكون بركا مائية في الأماكن التي سقطت بها، وأن غرفة الأزمات والمتابعة راقبت جميع المناطق، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات.

بدوره، أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن الأمطار سقطت على غالبية المناطق بشكل خفيف، فيما تتكاثر غيوم بسماء المنطقة، وتوقعات بتساقط أمطار أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 15 درجة مئوية صباح اليوم، لتعاود الارتفاع الى 17 درجة، متوقعا أن تنخفض إلى أقل من 15 درجة مئوية خلال أوقات المساء، لهبوب رياح باردة على المناطق الساحلية.

وقال صالح أبو هولي، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن أمطارا خفيفة تساقطت اليوم، ولم تكن مؤثرة، ولم تؤدي إلى تكوين برك في ميدان الشيخ زويد وشارع سوق الثلاثاء والشوارع المحيطة.