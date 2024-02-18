آخر نوات فصل الشتاء.. 20 يوما تفصلنا عن «الحسوم»: أمطار واضطرابات لمدة 6 أيام

20 يوما تفصلنا عن آخر نوات فصل الشتاء لموسم 2023- 2024، خاصة أن يوم الثلاثاء المقبل هو آخر أيام نوة الشمس الصغرى، الذى شهدت تكاثر للسحب الممطرة بين أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة على جميع أنحاء الجمهورية بدء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد على مدار الـ4 أيام الماضية، فى ظل موجة من الاضطرابات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة بسبب تأثير كتل هوائية قطبية جاءت من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط.

20 يوما فاصلة عن آخر نوات فصل الشتاء

ووفقا لجدول ومواعيد النوات السنوية التي تشهد الكثير من التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار في فصل الشتاء، فإن آخر نوات فصل الشتاء تعرف بنوة الحسوم، وهي تبدأ من 8 حتى 15 مارس المقبل، وتستمر على مدار 6 أيام متوصلة، إذ نشهد تكاثر السحب العالية والمتوسطة الممطرة، بسبب امتداد لمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ويتزامن حدوثها مع انخفاض جديد في درجات الحرارة بسبب مرتفع جوي من طبقات الجو العليا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، كما تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

جدول نوات فصل الشتاء

- نوة المكنسة المرحلة الاولي كانت من 16 إلى 20 نوفمبر 2023.

- المرحلة الثانية من نوة المكنسة 22 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر الماضي.

- نوة القاسم، من يوم 4 ديسمبر حتى يوم 9 ديسمبر الماضي.

- نوة الفيضة الصغرى، من يوم 19 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر الماضي.

- نوة رأس السنة، من 1 حتى 7 يناير الماضي.

- نوة الغطاس، من 19 حتى 21 يناير الماضي

- نوة الكرم، من 28 يناير حتى 2 فبراير الجاري.

- نوة الشمس الصغرة، من 14 حتى 20 فبراير الجاري.

- وأخيرا نوة الحسوم من 8 حتى 15 مارس المقبل.