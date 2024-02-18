إطلاق مبادرة «بلدنا يا حلوة» لنشر الوعي الصحي والبيئي بين طلاب الإسكندرية

أطلقت إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، مبادرة «بلدنا يا حلوة»، من مدارس خديجة بنت خويلد الثانوية، واللواء محمد نجيب لغات ومجمع التنوير.

وتهدف المبادرة إلى رفع وعي الطلاب والطالبات بالمدارس، حول كل ما هو جميل في مصر من مشروعات قومية وإنجازات ومعالم سياحية إلى جانب نشر الوعي الصحي والبيئي بين الطلاب.

الهدف من المبادرة

وأكد بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، أن الإدارة تسعى دائمًا لإطلاق المبادرات التي من شأنها رفع الوعي لدى الطلاب، وكذلك تأصيل روح الانتماء لديهم بتعرفيهم كل ماهو جميل في مصرنا الحبيبة ونشر الوعي من مخاطر التدخين والمخدرات وما يلوث البيئة وتعريف الطلاب بالمشروعات والإنجازات التي تتم على أرض مصر من خلال لوحات ومجلات يقوم الطلاب بتنفيذها.

إنجازات الدولة

وأضاف، أن انطلاق مبادرة «بلدنا يا حلوة» بإدارة العجمي التعليمية والتي تنظمها العلاقات العامة بالتعاون مع إدارة الخدمات والأنشطة التربوية، من مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات وذلك من خلال ندوة تعريفية بكل ما هو جميل في مصرنا من مشروعات قومية وإنجازات ومعالم سياحية، كما قامت مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات بتفعيل المبادرة من خلال المجلات الصحفية المتميزة المعبرة عن المشروعات القومية ومنها تطوير قناة السويس، كذلك قام مجمع التنوير بجميع مراحله بعمل ندوات توعوية عن مبادرات الرئيس السيسي وإنجازات التعليم والتحول الرقمي.