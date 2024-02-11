«نادي السينما» يعرض 4 أفلام قصيرة في دار الأوبرا

نظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، مساء أمس السبت، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

أفلام في المركز القومي للسينما

وخلال الفعالية جرى عرض كلاً من الفيلم الروائي القصير «الاختيار» من إخراج ألبرت جميل، والذي يناقش هوس أحد الشباب باستخدام السوشيال ميديا، وما يترتب عليه من آثار سلبية، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير «فومو» إخراج حاتم قناوي، والذي يناقش مدى تأثير السوشيال مديا على الأشخاص، والآثار السلبية على الأسرة.

والفيلم التسجيلي «يوم طلعتله شمس» من إخراج سليمان حمزة، والذي يناقش بشكل توثيقي عن حياة الصيدين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائي «مرار بطعم الشكولاتة» إخراج مصطفى وفيق، والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفي.