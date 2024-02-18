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محمد منير وماجد المهندس وشيرين يحيون أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية» بالأوبرا

كتب:

منى صلاح
08:31 م | الأحد 18 فبراير 2024
الإعلامية لما جبريل

الإعلامية لما جبريل

قالت الإعلامية لُما جبريل، إنَّه تنطلق بعد قليل فعاليات أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والتي يحييها كل من محمد منير وماجد المهندس وشيرين.

وأضافت «جبريل»، خلال تقديمها أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، والتي تنقلها شاشتي «الحياة» و«dmc»، أنَّنا «في بداية أول حلم جديد، حلم أولى الليالي السعودية المصرية من مصر.. من القاهرة التي كانت دوما تحتضن كل الفنون لكل الفنانين من مصر والوطن العربي».

وتابعت: «دائما نرى انطلاقة قوية للغاية من مصر، ودار الأوبرا انطلاقة قوية لليلة كلها فن وسينما ونجوم وأعمال درامية، ومكان استقبال رائع والبداية مبشرة للغاية، والحدث جسر ممتد من القاهرة إلى قلب الرياض، من قلب الأوبرا العريقة».

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