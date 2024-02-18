«الحشاشين».. من هو حسن الصباح مؤسس أسوأ جماعة دموية في التاريخ

ينافس النجم كريم عبد العزيز في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل «الحشاشين»، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجسد كريم شخصية «حسن الصباح» زعيم جماعة الحشاشين الدموية والأسوأ على الاطلاق في تاريخ البشرية.

من هو حسن الصباح؟

«حسن الصباح».. اسمه بالكامل حسن بن على بن محمد الصباح، ولد في إيران منتصف القرن الحادي عشر عام 1039، في مدينة قُم معقل الشيعة الاثني عشرية، واتبع الطريقة الإسماعيلية الفاطمية وعمره 17 عامًا.

بداية حسن الصباح

لقب حسن الصباح بـ «السيد أو شيخ الجبل» وأدى يمين الولاء للدولة الفاطمية في غرب إيران والعراق، وعام 1072 وافق ابن عطاش وهو كبير الدعاة الإسماعيليين على انضمام الصباح للدعوة الإسماعيلية، ثم خرج منها إلى مصر التي وصلها في الثلاثين من عمره، واستمر بمصر لنحو 3 سنوات عاش فيها ما بين القاهرة والإسكندرية، وتم طرده من مصر على متن مركب ولكنها غرقت وتمكن حسن من النجاة، فسافر إلى سوريا ومنها إلى بغداد ثم عاد لأصفهان.

جرائم الحشاشين الأكثر دموية في التاريح

قام حسن الصباح ورجاله باغتيال الوزير نظام الملك في 16 ديسمبر 1092، عن طريق رجل متنكر فى زي صوفي، والتي كانت البداية لعدد كبير من العمليات الارهابية والكثير من الاغتيالات ضد ملوك وأمراء وقادة جيوش ورجال دين، والتي استمرت لنحو قرنين، حتى احتل هولاكو قلعة الموت عام 1256 وقضى على فتنتهم بالشرق.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ» بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهابـ، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، ميرنا نورالدين، محمد سليمان، عمر الشناوي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.