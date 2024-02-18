9 معلومات عن والد رجوة آل سيف زوجة ولي عهد الأردن بعد وفاته

خلال الساعات القليلة الماضية، نعى الديوان الملكي الأردني، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، وتم الإعلان عن 3 أيام حداد في المملكة، بطلب من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير.

وفاة والد الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني

كما أرسل الديوان الملكي تعازيه إلى الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، وأعرب عن حزنه الكبير لفقدان والدها، وفي السطور التالية، يستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، وفقا لما ذكره موقع «العربية».

معلومات عن والد الأميرة «رجوة» بعد وفاته

- ولد الراحل «آل سيف» في عام 1953 في المملكة العربية السعودية.

- رحل والد الأميرة «رجوة» عن عمر ناهز 71 عاما.

- تزوج «خالد» بعزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري.

- لديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا ورجوة آل سيف.

- يوجد لدى خالد آل سيف 4 أشقاء هي: سامي، ومحمد، وفيصل، وبثينة.

- يعد أصل عائلة آل سيف هو قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

- تتميز قبيلة «سبيع» بأنها واحدة من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، إذ عاشت مجموعة منها في العطار، وكان أمراء العطار من آل سيف، وتواصل استخدام لقب أمير لعدة سنوات طويلة.

- درس والد «رجوة» مجال الهندسة المدنية، وتخرج في الجامعة الأمريكية ببيروت.

- تمكن الراحل «خالد» من تأسيس شركة آل سيف مهندسون مقاولون، وهي واحدة من أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، بجانب عدة شركات آخرى في قطاعات مختلفة.