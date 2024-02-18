لماذا وصفت البرازيل وتركيا إسرائيل بأنها «دولة نازية»؟

وصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان ما تقوم به إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية، وأنها تشبه ما فعله بهم هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، حيث وصف كلا الرئيسين دولة الاحتلال الإسرائيلية بالنازية لا سيما مع التدمير الكلي لقطاع غزة، وقتل ما يقرب من 28 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، فضلا عن تشريد، وتهجير ما يقرب من 2 مليون فلسطيني.

لماذا وصف لولا دا سيلفا وأردوغان إسرائيل بأنها دولة نازية؟

خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة دمر جيش الاحتلال كل أشكال الحضارة في القطاع حيث خرب كل شيء فيه، فلم يترك مدارس، أو جامعات، أو دور عبادة، وحتى المستشفيات، لذلك وصف الرئيسين البرازيلي، والتركي، إسرائيل بالنازية.

لولا دا سيلفا إسرائيل ترتكب إبادة في غزة

واتهم الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، ما تقوم به إسرائيل في حربها على غزة بالإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، وشبه ما تقوم به الدولة العبرية، بما قامت به القوات النازية تجاه اليهود في المحرقة الشهيرة المعروفة بالـ«هولوكوست».

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قال إن ما يحدث في غزة ليس حربا بل إبادة، ورفض الرئيس البرازيلي، تسمية ما يجري في قطاع غزة بالحرب، وفضل أن يوصفها بالإبادة خلال كلمة ألقاها للصحفيين في أديس أبابا أثناء حضوره قمة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف دا «سيلفا» بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة تجاه الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى من التاريخ، سوى حين قرر هتلر أن يقتل اليهود.

وتابع الرئيس البرازيلي قائلا: لن يكون هناك سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي يعيقها جيش الاحتلال حيث يطبق حصار شامل على قطاع غزة.

أردوغان يشبه نتنياهو بهتلر

جاءت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أكثر حدة، حيث شبه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر حيث قال: إن نتنياهو لا يختلف كثيرا عن «هتلر».

وإضافة إلى ذلك شبه الرئيس التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل بمعاملة النازيين لليهود حسبما نقلته عنه شبكة «trt».