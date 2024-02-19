من السينما للدراما.. 5 معلومات عن الطفل «جان» المشارك بمسلسل المعلم

خطف قلوب الجماهير بعد ظهوره في فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري، نظرا لخفة دمه التي ظهر بها في الفليم ، جعلت الجميع يشيد بأدائه وقدرته العالية في التمثيل، ليعود مجددا في مسلسل «المعلم» من بطولة الفنان مصطفى شعبان ويعرض في رمضان القادم على إحدى شاشات الشركة المتحدة، إنه الطفل جان رامز.

يجسد الطفل «جان» دور ابن الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ خلال أحداث المسلسل الذي تدور في إطار شعبي، حول عالم تجارة السمك والصراعات داخل السوق، إذ تم نشر بوسترات له على منصة «WATCH IT» تتضمن أحداث من العمل.

معلومات عن الطفل جان

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الطفل جان وفقا للبروفايل الخاص به:

- يبلغ من العمر 6 سنوات.

- يدرس في الصف الأول الابتدائي.

- عرف بخفة دمه وشقاوته.

- يمارس رياضة الكونغ فو وحصل من قبل على مركز أول في بطولة الجمهورية.

- يعشق الطفل جان رامز تربية الكلاب.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل.