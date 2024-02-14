أول صور من كواليس مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.. ماراثون رمضان 2024

يكثف الفنان مصطفى شعبان، جهوده لتصوير أكبر قدر من مشاهده في مسلسل المعلم، الذي ينافس به ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار 30 حلقة مليئة بالتشويق والإثارة في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها تجار سوق السمك.

وتنشر «الوطن» الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي يعرض على قنوات المتحدة الإعلامية، ومنصة watch it الإلكترونية، وظهر بها بطل العمل بصحبة عدد من النجوم منهم سهر الصايغ التي ظهرت بصحبته ومعهما طفلًا صغيرًا.

المعلم في رمضان 2024

ظهر الفنان عبد العزيز مخيون، في كواليس تصوير مسلسل المعلم، وقد أخفى خصلات الشعر البيضاء تمامًا وتغييرها إلى اللون الأسود وبدا على نظراته الشر والحدة، كما ظهرت الفنانة سلوى خطاب بملابس شعبية باعتبارها من العاملات في سوق السمك.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل المعلم، حول لعبة الانتقام ومحاولات بطل العمل الحصول على حق والده من كل من تسبب في خسارة تجارته وأمواله، لكن هل سينجح أم سيصبح واحدًا منهم؟.