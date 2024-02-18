كيفية الاستلاف في عداد الكهرباء الكارت.. اعرف الطريقة

توفر شركات الكهرباء خدمة الاستلاف من عداد الكهرباء الكارت، وذلك في حال نفاد رصيد العداد قبل موعد شحنه، وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المشتركين على تجنب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم في حال نفاد الرصيد، ولذا نوضح كيفية الاستلاف في عداد الكهرباء الكارت عبر السطور التالية:

كيفية الاستلاف في عداد الكهرباء الكارت

قبل انتهاء شحن الكهرباء الموجود في العداد، يعطي العداد إنذارا بإضاءة اللمبة الحمراء، ليشير إلى قرب انتهاء الشحن، وعند فصل الكهرباء يمكن إعادة تشغيلها مرة أخرى، من خلال إدخال الكارت الخاص بالعداد لاستخدام الاحتياطي الذي يعمل على تشغيل الكهرباء لمدة ساعات معدودة، وعند انتهاء الاحتياطي الموجود في العداد، يمكن الاستلاف من العداد، وإليك كيفية الاستلاف في عداد الكهرباء الكارت:

- تأكد من أن عداد الكهرباء الكارت يدعم خدمة الاستلاف.

- ادخل الكارت في العداد بشكل مقلوب.

- انتظر حتى يتم إعادة تشغيل التيار الكهربائي.

- يتم الاستلاف لمهلة لا تزيد عن 48 ساعة فقط.

وعقب شحن العداد مرة أخرى يتم خصم القيمة التي تم استلافها من عداد الكهرباء.

فوائد الاستلاف من عداد الكهرباء الكارت

- تجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

- توفير الوقت والجهد على المشترك.

- إمكانية شحن الكارت في أي وقت.

عيوب الاستلاف من عداد الكهرباء الكارت

- قد تفرض بعض شركات الكهرباء رسومًا إضافية على خدمة الاستلاف.

- قد يؤدي الاستلاف إلى تراكم الديون على المشترك.

نصائح لتجنب الاستلاف من عداد الكهرباء الكارت

- شحن الكارت بانتظام قبل نفاد الرصيد.

- ترشيد استهلاك الكهرباء.

- مراقبة رصيد الكارت بشكل دوري.

وفي الختام ينبغي توضيح أن خدمة الاستلاف من عداد الكهرباء الكارت هي خدمة مفيدة تساعد المشتركين على تجنب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم في حال نفاد رصيد الكارت، لكن يجب استخدام هذه الخدمة بحكمة لتجنب تراكم الديون على المشترك.