6 إجراءات تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أسباب إضاءة لمبة التلاعب بـ العداد مسبق الدفع باللون الأصفر.

وأوضح الجهاز من خلال صفحته الرسمية «فيسبوك» أن هناك 6 إجراءات قد تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهي كالتالي:

الإجراء الأول:

- من خلال قيام المستخدم بفتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك، حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

الاجراء الثاني:

- من خلال قيام المشترك بعمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.

الإجراء الثالث:

- من خلال قيام المستخدم بتغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

الإجراء الرابع:

- من خلال قيام المستخدم بنقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

الإجراء الخامس:

- من خلال حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

الإجراء السادس:

- من خلال نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.