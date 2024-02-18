غادة عادل: الشراكة بين مصر والسعودية تطور مستقبل الفن 

أكدت الفنانة غادة عادل، أن التعاون المصري السعودي مهم جدًا وسيكون مثمرا للطرفين، مشددة على أن المملكة العربية السعودية تحب وتفضل الفن المصري منذ زمن طويل، كما أنه يتم الترحيب بالفنان المصري في السعودية خلال حضور المهرجانات الفنية المختلفة.

تطوير مستقبل الفن

وأوضحت «عادل»، خلال حديثها في حفل «الليالي السعودية المصرية»، الذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، أن الشراكة الفنية بين مصر والسعودية ستطور مستقبل الفن، وتعطي أمل بأنه سيكون هناك عمل أفضل خلال الفترة المقبلة وإنتاج أكثر في المجال الفني.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالاستماع لأغاني من الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل مميز تستضيفه دار الأوبرا المصرية.