تُعد التوابل والبهارات من الأشياء الأساسية في المطبخ المصري والتي لا يتخلى أي منزل عن استخدامها، فهي لها أنواع مختلفة منها البهارات السبعة التي تفضل الكثير من الأمهات استخدامها في الأطعمة لأنها تضيف مذاقا طيبا، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مكونات خلطة البهارات السبعة الأصلية المصرية وطريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات البهارات السبعة

تتكون خلطة البهارات السبعة الأصلية المصرية من مكونات بسيطة ومنها:

نصف كوب من الفلفل الأسود الحب.

نصف كوب من الكمون الحب.

نصف كوب من الكزبرة الجافة الحب.

نصف كوب من الهيل الحب.

ربع كوب من أعواد القرفة.

ربع كوب من القرنفل

ملعقة كبيرة من الزعفران.

2 ملعقة صغيرة جوزه الطيب

نصف كوب كسبرة

ربع كوب حبهان

طريقة تحضير البهارات السبعة

يمكن تحضير البهارات السبعة في المنزل بخطوات سهلة:

- يتم وضع كل من الفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة، معاً في وعاء

- يضاف كل من القرفة، والقرنفل، والزعفران، إليها

- وضع الوعاء في الفرن في درجة حرارة منخفضة ثم أخرجه

- يترك الوعاء جانباً إلى يبرد.

- خلط المكونات جميعاً في المطحنة، ويتم الطحن جيداً إلى الحصول على الخليط الناعم.

- وضع الخليط في علبة، وتترك إلى حين الاستخدام.

الأكلات التي تستخدم فيها البهارات السبعة

أكلات مختلفة يتم فيها استخدام البهارات السبعة ومنها في اللحوم والفراخ و الأرز البخاري بالإضافة إظاى الكفتة المشوية والمحشي، وغيرها من الأصناف المختلفة، فهى تعطي طعم مميز للطعام وأيضًا رائحة طيبة له.