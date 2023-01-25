جولة في الأسواق هتعرفك أسعار البهارات.. استقرار ملحوظ وإقبال كبير

تشهد أسعار البهارات أو التوابل استقرارا في الأسواق، وانتعاش في المبيعات، إذ تعتبر من المنتجات التي يهتم بها المواطنين لإعطاء الطعام مذاق شهي، ويمكن شراءها بالجرامات.

وتجولت «الوطن»، في ميدان الجامع بمصر الجديدة، لمعرفة أسعار التوابل أو البهارات والمبيعات، وتحدثت مع التجار، حيث تختلف الأسعار حسب مكان البيع سواء كان في العطارة أو محال تجارية كبرى وأيضا وفقا للشركة المنتجة وطرق التغليف.

أسعار التوابل

وذكر محمود عبدالله أحد التجار الكبار في البهارات، أن هناك استقرار في أسعار البهارات، كما أنها من التوابل المهمة للمواطنين، وبالنسبة للأسعار في المتوسط، فكيلو الفلفل الأسود المطحون 209.95 جنيه والحصى 209.95 ، وكيلو البصل البودرة 69.95 جنيه، وكيلو توابل بطاطس 99.95 جنيه.

وأضاف عبدالله أن كيلو كزبرة ناعمة 99.95 جنيه، والسبع بهارات 119.80 جنيه، وكمون مطحون 249.95 جنيه، وبيكربونات الصوديوم 39.95 جنيه، وكليو بودرة ثوم 149.95 جنيه، ويصل سعر كيلو توابل بانيه إلى 39.95 جنيه، وبابريكا 199.95.

استقرار في الأسعار

ومن جهة أخرى، قال فوزي غالب عضو شعبة العطارة في الغرفة التجارية، إن التوابل من المنتجات التي يكون عليها إقبال بشكل عام طوال العام، موضحا أن هناك استقرار في الأسعار، وأن مصر شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، استيراد احتياجاتها من التوابل قبل أسابيع من شهر رمضان المبارك، والذي يشهد استهلاكا أكبر للبهارات والتوابل ومواد العطارة.

وبالنسبة لأبرز أسعار التوابل، فإن كيلو الكركم 109.95جنيه، والكاري 119.95 جنيه، وكسبرة مطحونة 99.95 جنيه، وجنزبيل مطحون 194.95 جنيه، وزعتر 74.95 جنيه، والقرفة 169.95 جنيه.

واستكمل حديثه عن الأسعار بأن كيلو توابل لحمة 164.95 جنيه، وفلفل أحمر 59.95 جنيه، وبهارات بانيه 179.95جنيه، وكيلو حبهان جامبو 909.95 جنيه، وأعواد قرفة 424.95 جنيه.