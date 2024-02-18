نائب رئيس «مستقبل وطن» يناقش مع أمانات الجيزة والقليوبية خطة المرحلة المقبلة

عقد أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، اجتماعا تنظيميا، مع أمانات محافظتي الجيزة والقليوبية؛ لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، في مقر الأمانة المركزية بالقاهرة، وفي إطار سلسلة اللقاءات التنظيمية مع كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع، الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

السعي نحو تقديم الأفضل

واستعرض الاجتماع، ما حققه الحزب في الفترة الماضية، والعمل على الاستمرار في النجاح الذي حققه إبان هذه الفترة والسعي نحو تقديم الأفضل.

وتطرق الاجتماع إلى تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى قوة وتأثير الحزب في الشارع، منوها عن عدد من الفعاليات التي ينظمها الحزب في الفترة المقبلة.

وبدوره، أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، بكوادر الحزب المتميزة على مستوى المحافظات.

الحراك الكبير داخل مستقبل وطن

أما النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، فتحدث عن الحراك الكبير داخل مستقبل وطن، وإصرار القيادات على العمل بشكل مؤسسي.

وفي نفس السياق، أشاد النائب عصام هلال عفيفي، نائب رئيس الحزب، بحالة الحراك الحزبي، وروح العمل الجماعي الجاد بهدف إعلاء الصالح العام.