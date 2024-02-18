لقطة مفاجئة بين «الهضبة» وعمرو مصطفى في حفل الليالي المصرية السعودية.. ماذا حدث؟

وسط كوكبة من نجوم الوطن العربي، المتواجدين حاليا في دار الأوبرا المصرية، لحضور حفل ليلة من الليالي السعودية المصرية، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية، والمذاعة عبر قناتي «دي إم سي» و«الحياة»، جمعت لقطة مفاجئة بين الفنان عمرو دياب، والمُلحن عمرو مصطفى.

ظهر الثنائي خلال دخول الحفل، في مقطع مصور، وهما يتبادلان العناق، في لقطة انتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على هامش الحفل الفني الذي يحييه محمد منير، وماجد المهندس، وشيرين، فضلا عن العديد من المفاجآت الأخرى.

لقطة مفاجئة بين عمرو دياب وعمرو مصطفى في حفل الليالي السعودية المصرية

جاءت اللقطة لتضع نهاية للخلافات بين عمرو دياب وعمرو مصطفى خلال السنوات الماضية، والتي أوقفت سلسلة أعمالهما التاريخية معا، لتنهال تعليقات الجماهير المطالبة بعودتهما للعمل سويا.

ماذا قالت الجماهير عن لقطة عمرو دياب وعمرو مصطفى في دار الأوبرا؟

«أخيرا عمرو دياب وعمرو مصطفى مع بعض» هكذا علق أحد مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا)، بينما رد آخر: «نتمنى عودتكما فنيا سوا من جديد أساطير المزيكا في مصر»، وكتب آخر: «من أحلى لقطات الحفلة».

وتعاون عمرو دياب وعمرو مصطفى على مدار تاريخهما في 36 أغنية، منها أفضل أغاني عمرو دياب في تاريخه مثل، «خليك فاكرني»، و«أعمل إيه»، و«العالم الله»، و«يا حبيبي لا»، و«بعترف».

وتستضيف دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، ليلة من الليالي السعودية المصرية، والتي تأتي بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ويقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وذلك بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.