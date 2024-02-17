زحام مروري بالقاهرة بسب عمرو دياب.. ورسالة شغف من الهضبة: «أنا مهما كبرت صغير»

عاد الهضبة عمرو دياب من جديد إلى حفلات مركز المنارة في القاهرة بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من الجمهور، حيث شهدت منطقة القاهرة الجديدة تكدسًا مروريًا شديدًا بسبب العدد الكبير.

حشود الجمهور بسبب عمرو دياب:

احتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات، لانتظار صعود الهضبة في أجواء من السعادة، وصعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة: «يا أنا يا لأ»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي هتف ورقص على جميع الأغاني.

وكان المفاجئ أن عددًا كبيرًا من الجمهور لم يتمكنوا من دخول الحفل بسبب الزحام الشديد، فحرصوا على متابعتها من الخارج، حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح.

عمرو دياب يوصل رسالة لجمهوره:

أصر عمرو دياب، البالغ من العمر 62 عامًا، على أن يرسل رسالة لجمهوره خلال الحفل، وذلك حينما غنى أغنية لم يغنيها منذ فترة بعيدة خلال حفلاته، وهي أغنية «أنا مهما كبرت صغير»، وكأنه قصد أن يقول لهم أنه لا يزال بنفس الشغف، ولا يزال يعمل بجد واجتهاد على تحقيق نجاحات أخرى مستمرة، وأن ألبوم «مكانك الأخير» ليس الأخير، لكنه بمثابة بداية جديدة له لاستكمال مسيرة عمرو دياب الفنية.