خبير سياسي: عدم الاكتراث للنداءات المصرية لوقف التصعيد بغزة سيؤدي لانفجار الأزمة

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تستخدم بشكل واع جدًا الأدوات المطروحة لإدارة الأزمة الفلسطينية بشكل دقيق، فمنذ اللحظة الأولى ومصر لديها رؤية بشأن استمرار انتهاكات الجانب الإسرائيلي.

وأضاف «الشيمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن تقديم مصر لمذكرتين لمحكمة العدل الدولية عبارة عن إحدى الأوراق لإدارة عملية التصعيد المستمرة وتحديدا على الشريط الحدودي بمنطقة رفح.

وأشار إلى أن عدم الاكتراث للنداءات المصرية لوقف التصعيد قد يؤدي في نهاية الأمر إلى انفجار الموقف، وأن هذا التصعيد صاحبه تحرك مصري لمحاولة إظهار كافة جرائم الحرب، حيث أشارت كافة بنود المذكرتين المصريتين للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لإظهار الموقف الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

المسار الحالي لا يتعلق بأزمة غزة الحالية فقط

وأكد «الشيمي» أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي، وأن مسار الفتوى القانونية التي طلبتها محكمة العدل الدولية يشير إلى جرائم ليست مرتبطة فقط بأزمة غزة الحالية، بل تتعلق بالجرائم وعمليات الانتهاك التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدار السنوات.