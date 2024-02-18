محمد حلاوة: الصناعة تساهم في سد الفجوة الدولارية وتحقيق 100 مليار دولار صادرات

أكّد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية الصناعة كونها أحد مصادر الدخل القومي الأساسية.

وأضاف «حلاوة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «cbc»، أنّ الصناعة أحد روافد الدخل القومي للاقتصاد المصري، ومن المفترض استيعابها لعدد كبير من العمالة، كما لها دور كبير في التصدير.

الاهتمام بالصناعة في مصر

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «نستهدف مزيد من الاهتمام بالصناعة في مصر، لتساهم في سد الفجوة الدولارية، ومصر ليس بها أزمة دولارية بل فجوة دولارية، بمعنى أننا نستورد أكثر ما نصدر، ولذلك علينا دفع الصادرات لنحقق 100 مليار دولار صادرات».

واستطرد: «ناقشنا اليوم مع وزير الصناعة كيفية تطوير القدرات المصرية لزيادة صادراتنا وسد الفجوة الدولارية، ورغم أن جزء من الاستيراد، هو مستلزمات الصناعة، إلا أننا نصر على تعميق الصناعة في مصر، ونقلل الواردات الصناعية بتصنيع المكونات المحلية، ودعم الصناعة في الجمهورية الجديدة».

وأكد أن ما تعانيه الصناعة في مصر هو نتاج أزمات عالمية ومشكلات خارجية، وليس نتاجًا لمشكلات بالدولة المصرية، فمصر مثلها مثل بقية دول العالم تعرضت لموجات تضخمية عالمية، وتأثرت بأزمة سلاسل الإمداد وتبعات أزمة كورونا وغيرها.