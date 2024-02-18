انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالتعاملات المسائية

انخفاض كبير شهده سعر الجنيه الذهب عيار 21، اليوم الأحد، في بداية التعاملات المسائية بالأسواق ومحال الصاغة، وذلك عقب حالة من الاستقرار النسبي التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، إذ وصلت نسبة الانخفاض في الجنيه الذهب لـ 440 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بسعر التعاملات المسائية بالأمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم 3580 جنيها للشراء، بانخفاض 55 جنيها عن سعر التعاملات مساء الأمس، والذي كان 3635 جنيها للجرام دون إضافة ضريبة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، نحو 4091 جنيهًا، بانخفاض 21 جنيها عن سعر الأمس والذي كان 4114 في بداية التعاملات المسائية دون إضافة المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، سجل 3068 جنيهًا للشراء، بعدما بلغ أمس 3115، بانخفاض 47 جنيها دون إضافة المصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ثباتا سعريا في مصر، عند 2393 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 28 ألفا و640 جنيها الآن، فيما بلغ خلال تعاملات الأمس 29 ألفا و80 جنيهًا للشراء، في الوقت الذي سجلت فيه سعر الأونصة نحو 2014 دولارا للشراء عالميا.