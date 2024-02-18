هل الوقت الحالي مناسب لشراء وبيع الذهب؟.. نصائح عند الاستثمار أول مرة

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب وتداولها، إن هناك أوقاتا يفضل فيها شراء الذهب عن غيرها، وذلك لتحقيق مكاسب كبيرة وتقليل فاتورة الشراء.

وأضاف التقرير أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن كيفية معرفة أفضل وقت مناسب لشراء الذهب، خاصة الذين يشترون الذهب لأول مرة، لذلك عليهم اختيار وقت انخفاض سعر الذهب بعد موجة ارتفاع إذ يكون التراجع لفترة مؤقتة وفرص مناسبة لإعادة الشراء، قبل أن يعاود الارتفاع ويصل إلى مستوياته السابقة من جديد ويتخطاها.

أوقات يزداد فيها الطلب على شراء الذهب

ولفت التقرير إلى أن الطلب يتزايد على الذهب في أوقات التضخم المرتفع والركود الاقتصادي والأزمات العالمية بسبب رغبة الأفراد والمستثمرين في حفظ قيمة أموالهم، على عكس فترات الانتعاش الاقتصادي والتضخم المعتدل الذي يتزايد فيه الطلب على الاستثمارات الأخرى التي تقدم عائدا مرتفعا مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه بل هو مجرد حفظ للقيمة.

وذكر التقرير: إذا كنت تزيد من مشترياتك الذهبية يفضل الشراء وقت التصحيح السلبي للذهب، ويتم الشراء على أكثر من سعر، مع نهاية كل انخفاض لعمل متوسطات سعرية تساعد على زيادة قيمة المحفظة الاستثمارية لديك في أوقات صعود السعر وتقليل من قيمة الخسائر في حالة هبوط السعر.