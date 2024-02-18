تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأحد.. بكم عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 18-2-2024، انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

انخفاض أسعار الذهب في مصر

وانخفض جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 15 جنيها مقارنة بتعاملات نهاية أمس الأحد، بعدما تراجع 40 جنيها ليسجل 55 جنيها تراجعا خلال أقل من 5 ساعات فقط، إذ وصل سعره إلى 3580 جنيهًا مقابل 3595 جنيها في آخر سعر له عند الإغلاق، وفق بيان الشعبة وتحديث السعر.

أسعار الذهب في محال الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن عند مستوى 4091 جنيهًا لجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 3069 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 28 ألفًا و640 جنيها.