انخفاض مفاجئ في أسعار حديد التسليح.. تراجع بمقدار ألف جنيه للطن دفعة واحدة

سجلت أسعار حديد التسليح تراجعاً جديداً مساء اليوم السبت، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، حيث تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بأكثر من ألف جنيه دفعة واحدة، ليستقر عند مستوى 53 ألف و955 جنيهاً، بانخفاض قيمته 1020 جنيهاً عن السعر المسجل في التعاملات الصباحية، والذي كان يُقدر بنحو 54 ألف و975 جنيهاً للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد التسليح اليوم

وتشهد أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار، خلال الفترة الأخيرة، غير أن البوابة الحكومية أفادت، في آخر تحديث للأسعار عليها، بانخفاض سعر الحديد بأكثر من ألف جنيه للحديد الاستثماري، ونحو 510 جنيهات لطن حديد عز، حيث أن الاسعار المعلنة، عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، يضاف إليها هامش الربح، وتكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 17-2-2024 في الشركات والمصانع للمستهلك وفق الأسعار المعلنة رسميًا وهي كالتالي:

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

ووفق آخر تحديث لأسعار مواد البناء، الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، اليوم السبت، فقد سجل سعر حديد عز 56 ألف و346 جنيهاً للطن، بانخفاض 510 جنيهات عن السعر المسجل في التعاملات الصباحية.

سعر حدید المصریین اليوم

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألف و700 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 48 ألف و300 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 48 ألف و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألف و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألف و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألف و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألف و100 جنيه.

أسعار الحديد عالمياً اليوم

وفي الأسواق العالمية، يبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت، نحو 546 دولاراً للطن، أما متوسط سعر خام «البليت» اليوم، فقد وصل إلى 250 دولاراً للطن.