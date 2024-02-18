السكة الحديد تحدد مواعيد قطار رقم 200 تحيا مصر «محرم بك - مرسى مطروح»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 200 تحيا مصر «محرم بك - مرسى مطروح»، موضحة أن القطار يتحرك من محطة محرم بك الساعة 7:15 دقيقة ويصل إلى محطة عبدالقادر الساعة 7:44 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:45 دقيقة، ثم يصل إلى محطة العامرية الساعة 7:49 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:50 دقيقة.

ثم يصل القطار إلى محطة كنج مريوط الساعة 7:55 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:06 دقيقة ثم يصل إلى محطة مريوط الساعة 8:12 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:13 دقيقة، ثم يصل إلى محطة مطار برج العرب الساعة 8:19 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:20 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة بهيج الساعة 8:29 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:30 دقيقة.

محطات وقوف القطار

يصل القطار إلى محطة برج العرب الساعة 8:35 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:36 دقيقة ثم يمر بالغربانيات ويصل إلى محطة الخمام الساعة 8:51 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:52 دقيقة، ويصل القطار إلى محطة الرويسات الساعة 9:00 ويتحرك منها الساعة 9:03 دقيقة ويصل إلى محطة العميد الساعة 9:14 دقيقة ويتحرك منها الساعة 9:15 دقيقة ويمر بمحطة جباسات العميد «هـ» ويصل إلى محطةالعلمين الساعة 9:38 دقيقة ويتحرك منها الساعة 9:44 دقيقة.

يصل القطار إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 10:07 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:08 دقيقة ثم يصل القطار إلى محطة غزال الساعة 10:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:22 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة الضبعة الساعة 10:34 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:36 دقيقة.

مواعيد الوقوف على المحطات

يمر القطار بمحطة سيدي شبيب «هـ» ويصل إلى محطة جلال الساعة 10:57 دقيقة ويتحرك منها الساعة 10:59 دقيقة، ويمر بمحطة الفردية «هـ»، ثم يصل إلى محطة فوكة الساعة 11:23 دقيقة ويتحرك منها الساعة 11:24 دقيقة، ويصل إلى محطة رأس الحكمة الساعة 11:39 دقيقة ويتحرك منها الساعة 11:41 دقيقة، ثم يصل إلى محطة سثيدي حنيش الساعة 11:59 دقيقة ويتحرك منها الساعة 12:00 ثم يمر بمحطة سيدي حنوش «هـ» وجراولة وسملا ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 12:35 دقيقة.