إصابة محمد منير بكسر في ذراعه قبل حفل «ليالي سعودية مصرية»

بدأت فقرة الفنان محمد منير، ضمن حفل ليالي مصرية سعودية بدار الأوبرا، بإعلان الفنانة ليلى علوي، إصابة الكينج بكسر في ذراعه قبل الحفل مباشرة، وانتقل إلى المستشفى، ولكنه أصر على إحياء الحفل رغم تعبه.

وتشهد دار الأوبرا المصرية، حاليا، «ليالي سعودية مصرية»، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.