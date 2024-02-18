رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إصابة محمد منير بكسر في ذراعه قبل حفل «ليالي سعودية مصرية»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:24 م | الأحد 18 فبراير 2024
محمد منير

محمد منير

بدأت فقرة الفنان محمد منير، ضمن حفل ليالي مصرية سعودية بدار الأوبرا، بإعلان الفنانة ليلى علوي، إصابة الكينج بكسر في ذراعه قبل الحفل مباشرة، وانتقل إلى المستشفى، ولكنه أصر على إحياء الحفل رغم تعبه.

وتشهد دار الأوبرا المصرية، حاليا، «ليالي سعودية مصرية»، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.

 

اقرأ المزيد:

حفلة القرن.. الكينج محمد منير وشارموفرز ورامي صبري في فاميلي بارك الجمعة المقبلة

إذاعة حفل محمد منير وشيرين وماجد المهندس على الهواء عبر dmc والحياة

محمد منير وماجد المهندس وشيرين يحيون أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية» بالأوبرا

ميكس مصري سعودي.. معلومات عن مقدمي نجوم حفل محمد منير وشيرين

معلومات عن مايسترو حفل محمد منير وشيرين بالأوبرا.. يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية
بقلم أحمد عبد الرحمن