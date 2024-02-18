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معلومات عن مايسترو حفل محمد منير وشيرين بالأوبرا.. يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية

كتب:

شيماء مختار
10:22 م | الأحد 18 فبراير 2024
المايسترو وليد الفايد

المايسترو وليد الفايد

فرحة كبيرة، سيطرت على حضور حفل الكينج محمد منير، وشرين عبد الوهاب، وماجد المهندس، في أولى الليالي المصرية السعودية، التي انطلقت قبل قليل على مسرح دار الأوبرا المصرية، وتبثها شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإتاحة الفرصة للجمهور المصري والعربي متابعة الحفل.

من هو المايسترو وليد الفايد؟ 

عندما افتتح ماجد المهندس الحفل الغنائي، جذب أنظار الحضور الموسيقى الهادئة وجمالها، ليتساءلوا عن المايسترو صاحب توزيع هذه الموسيقى، ونستعرض أبرز المعلومات التي وردت عن المايسترو وليد الفايد، موزع حفل الكينج محمد منير وشيرين عبد الوهاب، وفقا لما ورد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المايسترو وليد الفايد، يحمل الجنسية المصرية والسعودية، كانت بدايته في التوزيع مع الفنان محمد عبده في حفلات لندن، إذ اختاره «عبده» حينما رأى أنه شاب موهوب وطموح ورأى في عينيه إصرارا كبيرا على النجاح، كما أنه تولى توزيع عدة ألبومات له لفترة كبيرة، ومن ثم اتجه إلى الفنان حسين الجسمي وتولى توزيع الموسيقى لألبوماته.

وليد الفايد تعاون مع العديد من الفنانين 

 يعد «الفايد» من أبرز الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، إذ جمعته عدة تعاونات ناجحة مع العديد من الفنانين العرب، كما أنه قاد العديد من الحفلات الناجحة على مستوى الوطن العربي وخاصة في السعودية، التي أبهرت الجميع، والتي كان آخرها حفل الكينج محمد منير وشرين في أولى الليالي المصرية السعودية، المقامة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

 

 

 

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