ميكس مصري سعودي.. معلومات عن مقدمي نجوم حفل محمد منير وشيرين

حفل الليالي المصرية السعودية من قلب القاهرة في دار الأوبرا، علاقة وطيدة توثقها ليلة برعاية أصوات مميزة الكينج محمد منير، شيرين، وماجد المهندس؛ في ظل وجود شخصيات مهمة على رأسها وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومع الحضور المتزايد الذي تنقله القنوات المصرية تألق الميكس السعودي المصري في تقديم الحفل برعاية الإعلامية المصرية لما جبريل، والإعلامي السعودي سامي الجميل، ونستعرض معلومات عنهما في السطور التالية.

معلومات عن لما جبريل مقدمة حفل محمد منير

ويقدم النجوم في حفل الليالي المصرية السعودية الذي يغني فيه محمد منير وشيرين في دار الأوبرا، الإعلامية لما جبريل وفق صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»:

لما جبريل من مواليد 30 مارس 1991.

مذيعة أخبار مصرية في شبكة قنوات «سي بي سي»

يتابعها على«إنستجرام» 176 ألف متابع.

قدمت من قبل احتفالية مرور 50 عام على حرب اكتوبر بحضور الرئيس السيسى.

تمارس رياضة البوكسينج.

تحب السفر وتشارك متابعيها صورها في البلاد الأوروبية.

شاركت من قبل في تغطية الأنتخابات الأمريكية في ولاية فلوريدا على قناة إكسترا نيوز.

من هو الإعلامي السعودي سامي الجميل؟

ويشارك لما جبريل في تقديم النجوم حفل محمد منير وشيرين في الليالي المصرية السعودية؛ الإعلامي السعودي سامي الجميل الذي نستعرض معلومات عنه وفق صفحته على منصة «إكس» تويتر سابقًا:

يعمل سامي الجميل مدير مكتب أخبار «MBC» في جدة.

شارك في تقديم العديد من النجوم الكبار في حفلات عدة في السعودية منهم النجمة أحلام.

حاور الشخصيات العامة في عام 2017 في بداية عمله مع «MBC».

- يشارك عبر صفحته على منصة «إكس» مشاركته في حفلات الرياض المهمة.

- حاصل على بكالوريوس في الإعلام عام 2014 .

- تخرج في جامعة أم القرى.