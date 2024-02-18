الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: تحدث 48 إصابة كل ثانية بالإنفلونزا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه من المهم التطعيم ضد الإنفلونزا خاصة فئات المسنين والأطفال الصغار والحوامل وأصحاب السمنة ونقص المناعة والأمراض المزمنة المهملة والأمراض غير المستقرة، هذه الفئات من المهم أن يطعموا ضد الإنفلونزا.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تحدث 48 إصابة كل ثانية بالإنفلونزا، وهذا رقم خطير للغاية، بواقع مليار إصابة في العام، وبالتالي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا يقلل من احتمالية العدوى والمضاعفات، ويقلل من الالتهاب الرئوي والحد من الدخول للمستشفيات.

وأشار إلى أن تطعيم الإنفلونزا يحمي السيدات الحوامل خلال فترة الحمل من الإصابة بالإنفلونزا، كما أنه يحمي الأطفال حتى الشهور الأول من الولادة ويحميهم من الوفاة ويقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحاد المرتبط بالإنفلونزا للحوامل بنسبة 50 %، وبالتالي يشكل أهمية كبيرة.

ولفت إلى أن الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر دخول الحوامل للمستشفيات خاصة في العالم الثالث، ولقاح الأطفال للإنفلونزا مهم للغاية، والفئة العمرية الوحيدة المسموح لها بتلقي جرعتين من لقاح الإنفلونزا هي الأطفال، من عمر 6 أشهر إلى 9 سنوات بشرط ألا يكونوا تم تطعيمهم من قبل ضد الإنفلونزا، والجرعتين يجب أن يفصلهما 4 أسابيع على الأقل.

وأفاد بأنه بعد ذلك يطعم الطفل بجرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا كل عام، والأطفال فوق 9 سنوات يجب أن يتلقوا جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا، حتى وإن لم يحصلوا مسبقا على التطعيم.

وأكد أن العالم يترقب حدوث جائحة للإنفلونزا في المستقبل القريب، تتغير فيروسات الإنفلونزا باستمرار، مع ظهور سلالات جديدة بانتظام، تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت وفي الغالب لن تحمي من السلالات الجديدة، وتنتقل فيروسات الإنفلونزا بسهولة عن طريق: الرذاذ المحمول بالهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس أو يتحدث، أو لمس الأنف والفم والعين بأيدي ملوثة.