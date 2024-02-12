أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا في بني سويف.. «احمي نفسك من العدوى»

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا الذي يُعزز المناعة، ويساعد في الوقاية من الإصابة بأدوار ونزلات البرد، إذ يسهم المصل في تنشيط الجهاز المناعي ويحفزه لإنتاج أجسام مضادة ضد فيروس الإنفلونزا.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة بني سويف

تستعرض «الوطن» عناوين مراكز التطعيم التي يتوافر بها لقاح الإنفلونزا في بني سويف، على النحو التالي:

1ــ مركز طبى الغمراوي بمدينة بني سويف.

2 ــ مركز طبي ببا في مركز ببا.

3 ــ رعاية طفل الفشن بمركز الفشن.

أهمية لقاح الإنفلونزا

من جهته، قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، إنّ التطعيم متوفر في أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا من خلال مكاتب الصحة، إذ يحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90% وهو آمن وفعال، ويٌفضل الحصول عليه خلال فصل الشتاء.

سعر لقاح الإنفلونزا في بني سويف

وعن سعر لقاح الإنفلونزا، أعلنت مديرية الصحة أنّ سعر اللقاح بلغ 50 جنيهًا داخل مكاتب الصحة، مشيرة إلى أنه متوفر، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.