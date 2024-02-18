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سمير مرقص: جائحة كورونا كشفت عن نظام اقتصادي عالمي منحاز للأثرياء

كتب:

طارق صقر
11:42 م | الأحد 18 فبراير 2024
الدكتور سمير مرقص

الدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنّ جائحة كورونا كشفت عن نظام اقتصادي عالمي منحاز للأثرياء منذ 50 عامًا.

وأضاف «مرقص» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «غالبية الكوكب ممن خارج شبكة الثراء هم الذين تضرروا من جائحة كورونا حتى في الدول الكبرى، وظهرت سطوة القلة الثروية والشركات الاحتكارية في العالم، في إدارة شئون الكوكب حتى في توجيه الدول».

تنافس الشركات الخفي مصل كورونا

وتابع: «هذا ظهر في تعامل شركات الأدوية والتنافس الخفي من أجل مصل كورونا، فهنا المال هو القيمة الأساسية، هذا نتج عنه نوع من أنواع المراجعات النقدية للنظام الاقتصادي العالمي وهذه من إيجابيات كورونا، وهناك أيضًا تيار نقدي واضح ظهر داخل الرأسمالية العالمية».

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