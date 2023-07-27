في الذكرى الخامسة لـرحيل محمد شرف.. نجله هشام: حريص على زيارته وتنفيذ وصيته

تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان محمد شرف، صاحب المسيرة الفنية الثرية، والتي ضمت أعمال هامة عمل خلالها مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

نجل محمد شرف يتحدث عن والده

قال هشام نجل الفنان محمد شرف لـ «الوطن»، إنه رغم مرور 5 سنوات على رحيل والده، إلا أنه لازال يتذكره، ويحرص على زيارته بشكل مستمر قبل المشاركة في أي عمل يعرض عليه.

وأضاف هشام محمد شرف أنه يضع كلام والده، ووصيته له في التعامل مع أهل الفن، أمام عينه باستمرار، ولم يخف أنه يفتقده بشكل كبير خلال حياته اليومية.

محطات في حياة الفنان محمد شرف

أخر أعمال الفنان محمد شرف كانت مشاركة في فيلم «أخلاق العبيد» الذي قدمه عام 2017، وهو من بطولة الفنان خالد الصاوي، سارة سلامة، يسرا اللوزي، ومن تأليف وإخراج أيمن مكرم .

كما شارك الفنان محمد شرف في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن أبرز مسلسلاته: «أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة».

وتضم قائمة الأفلام التي شارك فيها الفنان محمد شرف: «البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، آسف على اﻹزعاج، إكس لارج».