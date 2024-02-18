شيرين لحضور حفل «ليالي سعودية مصرية»: نجوم السما غيرانة منكم

تألقت شيرين عبدالوهاب بأغنيتها الشهيرة «مشاعر»، ثم قالت: «أهلا بيكم منورين نجوم السما غيرانة منكم برحب بنجوم المملكة منورين»، وذلك استمرارا لمفاجآت أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.