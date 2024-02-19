حملات ليلية مفاجئة على المخابز البلدية في بني مزار وملوي

شنت الوحدتان المحليتان في مركزي ملوي وبني مزار حملات ليلية مفاجئة على المخابز البلدية، وتم تشميع 9 مخابز غير مرخصة بقرية الناصرية، كما تم تحرير 36 مخالفة للمخابز البلدية بمجلس قروى الروضة.

إغلاق وتشميع 9 مخابز

أعلنت إدارة الإزالات والاشغالات ببني مزار بالتعاون مع التموين ببني صامت ومباحث تموين بني مزار عن إغلاق وتشميع 9 مخابز دون ترخيص بقرية الناصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحرير 22 مخالفة تموينية

وقاد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، ومحمود توني مدير مكتب التموين وعدد من الجهات المعنية، حملة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية تنوعت ما بين: عدم إعطاء بون، نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قاد أحمد محمود نائب رئيس مركزملوي، حملة تموينية على عدد من المخابز البلدية بالتعاون مع إدارة التموين، وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة تنوعت ما بين: عدم إعطاء بون، نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.