محمد منير عن غنائه بذراع مكسورة في حفل «ليالي سعودية مصرية»: «مقدرتش أتأخر»

علق الكينج محمد منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على حفله الغنائي الذي أحياه في أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

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وكتب «منير»: «قدر الله ما شاء فعل ‎كانت وفاه شقيقتي منذ عدة أيام، وكان عندي حفلة بعدها بيومين، وبفضل الله مقدرتش أتأخر عن جمهوري، منذ ساعات تعرضت لكسر في الذراع، وبرضو مقدرتش أتأخر عن تلبية نداءً وزارتي الثقافة لبلدي مصر والشقيقة المملكة العربية السعودية وكمان حضور أصدقائي وأخواتي من الوسط الفني العربي، وزملائي من العازفين بقيادة المايسترو (وليد فايد) شكراً لدعمكم، وإلى مليون لقاء».