بعد ظهوره مصابا بحفل ليالي سعودية مصرية.. محمد منير لا يتأخر عن جمهوره رغم المرض

بابتسامة جميلة تزين وجهه، وإصابة بكسر في ذراعه اليسرى، قدّم الكينج محمد منير حفله الغنائي، في أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، وسط جمهوره ومحبيه، الذي استقبله بحفاوة وشوق كبيرين، وهتافات رجت مسرح دار الأوبرا المصرية «الكبير كبير بنحبك يا منير».

ظهور الكينج بجبيرة زرقاء في ذراعه اليسرى

بجبيرة زرقاء في ذراعه اليسرى، ظهر الكينج محمد منير على مسرح دار الأوبرا المصرية، التي لم تمنعه إصابته من إقامة حفله الغنائي في أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، وسط محبيه وجمهوره، الذي طالما انتظر هذه اللحظة ورؤيته أمامهم مرة أخرى.

يحتل الجمهور مكانة خاصة في قلب الكينج، خاصة أنه لا يتوانى لحظة واحدة في الوجود أمامهم حتى إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك، وهو ما حدث معه في حفل ليالي مصرية سعودية ليقول: «كنت هتضايق لو مكنتش معاكم».

وهذه المرة لم تكن الأولى، إذ ظهر الكينج من قبل وهو يستعين بكرسي في حفلاته، لمروره بأزمة صحية تمنعه من الوقوف على المسرح.

إصابات سابقة للكينج محمد منير لم تمنعه من الغناء

حينما شارك «منير» في مهرجان الموسيقى العربية، قدّم حفلته على مسرح دار الأوبرا المصرية أيضًا وهو جالس على كرسي، وذلك لأنه كان يعاني من إصابة في مفصل الحوض، وعلق حينها أن هذا الأمر لا يعيقه من الغناء أمام جمهوره ومحبيه والوقوف أمامه ولكن بشكل مختلف هذه المرة وهو مستعين بكرسي.

وبسبب حالته الصحية حينها، قال الكينج محمد منير كان باستطاعته الحصول على إجازة طويلة، إلا أن جمهوره لن يوافق على هذا، وهو الأمر الذي جعله يطلب السماح له بالغناء على كرسي: «سيبوني أدلع عليكو زي مانا عايز».

وفي إحدى الحفلات التي قدمها «الكينج» في المملكة العربية السعودية «مشواري»، ظهر على كرسي متحرك، نتيجة إصابته بآلام في منطقة الظهر، تمنعه من الوقوف لفترة طويلة مما يجعله يستعين بهذا الكرسي في العديد من حفلاته، حتى لا تتطور أزمته الصحية.

وفي حفل سابق بالإسكندرية، استعان «الكينج» بكرسي نتيجة مروره بأزمة صحية، مما جعل فريق تنظيم الحفل يأتون له بكرسي لاستكمال حفله الغنائي، خاصة بعد دخوله في حالة انهيار بعد وفاة أحد أصدقائه المقربين.