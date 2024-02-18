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أول تعليق من محمد منير بعد إصابته بكسر في ذراعه: كنت هزعل لو ما جتش

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:26 م | الأحد 18 فبراير 2024
محمد منير

محمد منير

تعرض الكينج محمد منير لكسر في ذراعه، قبل إحيائه حفل «ليالي سعودية مصرية»، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية.

وحرص محمد منير على إحياء الحفل، رغم تعرضه لكسر في ذراعه، وقال بعد صعوده على المسرح: «بعتذر عن اللي حاصل ده لكن دي أقدار، كنت هضايق أوي لو مكنتش معاكم، بشكر معالي المستشار تركي آل شيخ مليارات من العالم المسلم وغير المسلم بيحب السعودية مش بس مصر».

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.

 

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