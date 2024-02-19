طريقة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز في السعودية ومصر

أتاحت المملكة العربية السعودية وتحديدًا وزارة الخارجية، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز، وذلك عبر إطلاق موقع إلكتروني خصيصاً لهذا الغرض، على نحو يسهل للساعين إلى أداء العمرة التعرف على وضع تأشيرتهم من خلال أي وسيلة اتصال بالإنترنت وبمجرد إدخال جواز السفر.

والموقع الخاص بطريقة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز هو منصة التأشيرات ويتيح فقط لجميع من يعيشون داخل المملكة العربية السعودية متابعة موقفهم من الحصول على التأشيرة لأداء العمرة، وذلك عبر الدخول إلى المنصة والضغط على النافذة الخاصة بالاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها وهي في أقصى يسار المنصة.

خطوات بسيطة لطريقة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

وبالنقر عليها يتم فتح نافذة تطلب بعض البيانات منها جواز السفر ورقم الطلب الذي تم تقديمه، وقد يرسل للشخص كود للتحقق عبر الهاتف للتحقق من الهوية، وبمجرد ملء هذه المتطلبات يتم عرض جميع المعلومات الخاصة بطلب التأشيرة بعد ثوان قليلة.

وأتى إطلاق تلك المنصة للاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات السعودية لتسهيل إجراءات الحج والعمرة على مدار السنتين الماضيتين لا سيما منذ التخلص من القيود الاحترازية التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على نحو يوفر الوقت والجهد في القيام بإجراءات الحج أو العمرة.

الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز عبر البوابة المصرية

أيضاً يمكن بكل بساطة الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز من خلال الدخول على البوابة المصرية للعمرة، والنقر على الاستعلام، حيث تظهر صفحة بها خانة مكتوب أعلاها يرجى إدخال رقم جواز السفر أو الرقمي القومي، وبمجرد إدخال أي منهما يتم إظهار كافة البيانات الخاصة بالطلب المقدم للتأشيرة.

ويجب على المستعلم أو المتقدم بطلب الحصول على التأشيرة لأداء العمرة أن يدخل البيانات بطريقة صحيحة حتى يضمن أن تسير الأمور لديه على ما يرام، وللاستفادة من الخطوات التي يتم تقديمها لتسهيل إجراءت العمرة لا سيما المنصات الرقمية التي تم إطلاقها بكثافة والاعتماد عليها خلال جائحة فيروس كورونا، فرغم الصعاب التي سببتها الجائحة لكن الاتجاه نحو التحول الرقمي كان أحد أهم الفوائد من تلك الفترة.